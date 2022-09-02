Москва, 2 сентября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Снижение иены встраивается в общемировой тренд ослабления национальных валют по отношению к доллару. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт. Так он прокомментировал тот факт, что курс иены по отношению к доллару добрался до самого низкого уровня с сентября 1998 года.

Businesstimes.com.sg Японская йена

«Снижение иены встраивается в общемировой тренд ослабления национальных валют по отношению к доллару. Если рассматривать отдельные факторы, влияющие на значительное снижение курса иены к доллару, важно подчеркнуть, что в Японии установлена крайне низкая ключевая ставка в 0,1%. Эта ставка не была увеличена в течение 2022 года, что заметно отличается от монетарной политики США и ряда других развитых стран. Это способствует уходу инвесторов в долларовые активы, обладающие более высокими процентами доходности, — сказал Файншмидт. — Если монетарные власти страны не примут решение как-то повлиять на уровень ключевой ставки, иена по отношению к доллару продолжит падать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доллар приблизился к максимальным уровням за десятки лет по отношению к евро и иене.