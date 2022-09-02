Москва, , 15:29 — REGNUM Для предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» критически важно, определить, кто именно будет вести занятия, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора Высшей школы менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова, член Координационного совета межрегиональной общественной организации «Лига преподавателей высшей школы» Елена Окунькова.

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«Для детей школьного возраста сама по себе личность педагога центральна. Но и грамотный подход к содержанию предмета, формам подачи этого содержания — без давления, насаждения личной точки зрения, перекосов, — тоже сильно повлияет на эффективность этого курса.

При формировании траектории обучения школьников (кадровый состав, расписание, внеурочные мероприятия, дополнительные программы, виды поощрений и т.д.) стоит обязательно обратить внимание на преемственность «Основ духовно-нравственной культуры народов России» с такими предметами, как литература, обществознание, история, мировая художественная культура, осуществить корреляцию с курсом «Основы религиозных культур и светской этики» (начальная школа), учесть особенности воспитания ребенка, традиций семьи.

Учитель может отразить аспекты специфики предпрофильных классов: то есть содержание может и анализируемые примеры могут отличаться в гуманитарных классах и, например, IT-классах. Работа педагога в данном случае более творческая, деликатная и нестандартная, чем при той же подготовке к ЕГЭ.

Однако видится полезной связь предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с уроками по подготовке к итоговому сочинению в старших классах, к творческой части ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, где уже в самих текстах, с которыми работают ребята, делается акцент на морально-нравственное содержание.

Одна из основных проблем современного школьника — переизбыток разрозненной информации, с которым ему очень трудно самостоятельно справиться.

Такой курс может быть помощником не только при подготовке к определенным формам аттестации, но и при формировании внутреннего вектора, помогающего «фильтровать» всю получаемую ребенком информацию, или, как мы привыкли – внутреннего морального стержня», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в российских школах с 2023 года введут новый предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

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