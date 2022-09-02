Чита, , 15:28 — REGNUM Нашумевшая история с выдачей воспитанникам детского сада в Чите грамот с гербом киевского режима не оставила равнодушным губернатора региона Александра Осипова. Данный случай на своей странице в соцсети «ВКонтакте» он назвал кощунственным и принес извинения родителям, всем людям, чьи чувства задеты.

«Почётная грамота» Иван Шилов © ИА REGNUM

«По кощунственному случаю, произошедшему в читинском детском саду №73, где детям выдали грамоты с гербом государства, власти и армия которого девятый год целенаправленно обстреливают русских детей, женщин, мечтают стереть нас с вами с лица земли.

Конечно, эта ситуация абсолютно нетерпимая. Мы все совершенно справедливо возмущены. Я приношу извинения родителям, всем людям, чьи чувства задеты. Я вас понимаю. Моей внучке сейчас 2 года. Я представляю, что было бы в нашей семье, если бы через пару лет ей в детском саду вручили такую грамоту», — отметил глава Забайкалья.

По его словам, вскрытые по итогам проверки безответственные глупые ошибки не освобождают никого от ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, после обнародования в СМИ факта выдачи воспитанникам одного из детских садов грамот с гербом киевского режима по итогам конкурса «Мистер и мисс лето — 2022», была проведена проверка. В действиях воспитателя и руководителя детского сада усмотрели халатность и безответственное отношение к профессиональной деятельности. Виновные уволены.

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