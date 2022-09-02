Самара, , 15:32 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров поддержал инициативу общественников по установке в регионе памятника защитникам Донбасса. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба областного департамента информационной политики.

Саур-Могила Цитата из фильма «Голгофа Новороссии»

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Сообщается, что ранее из города Снежное Донецкой Народной Республики делегация Самарской области привезла гильзу от артиллерийского 76-миллиметрового орудия времен Великой Отечественной войны с землей, наполненной на кургане Саур-Могила.

Отмечается, что эта гильза временно хранится в военно-историческом музее Дома офицеров Самарского гарнизона. Позже гильзу с землей намерены захоронить у подножия памятника защитникам Донбасса, с инициативой его установки к Азарову обратились представители общественных и ветеранских организаций.

«Мы сегодня с трепетом и уважением принимаем землю с Саур-Могилы. Высота, на которой развернулись ожесточенные бои в Великую Отечественную войну, священна для нас. Наши земляки отстаивали независимость нашей Родины тогда, и конечно, память об их подвиге никогда не будет забыта. Я хочу поблагодарить общественные организации, которые вышли с инициативой установки на самарской земле памятника защитникам Донбасса. И считаю, что мы должны справиться с этой задачей к святому и священному для нас празднику — Дню Победы», — приводит пресс-служба слова главы Самарской области.

Сообщается, что Азаров дал соответствующее поручение главе Самары Елене Лапушкиной.

«Считаю, что земля с Саур-Могилы должна быть в основании этого памятника», — заявил он.

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