Берлин, 2 сентября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Правительство Германии подтвердило, что семьи 11 израильских спортсменов, погибших от рук палестинских боевиков на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, получат в общей сложности 28 миллионов евро в качестве компенсации, как передает Associated Press.

Petra B. Fritz Германия

Это значительное увеличение по сравнению с первоначально предложенными 10 миллионами евро в преддверии 50-й годовщины теракта, который произошел 5 сентября.

Канцлер Германии Олаф Шольц «очень рад соглашению, достигнутому с семьями жертв», сказал журналистам в Берлине пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт.

«Германия подчеркивает свою ответственность за ошибки, допущенные в 1972 году, а также в последующие десятилетия», — добавил он.

В рамках соглашения с родственниками жертв Германия согласилась признать ошибки, допущенные властями в то время, и позволить немецким и израильским историкам проанализировать события, связанные с нападением.

5 сентября 1972 года члены палестинской группировки «Черный сентябрь» ворвались в Олимпийскую деревню, убили двух спортсменов из сборной Израиля и взяли в заложники еще девять человек. Нападавшие потребовали освободить 234 заключенных из израильских тюрем и двух немецких левых радикалов, содержащихся под стражей в Западной Германии.

Все девять заложников и западногерманский полицейский погибли во время попытки спасательной операции. Родственники спортсменов обвиняют Германию в том, что она не смогла обеспечить безопасность Олимпийской деревни, отказалась от помощи Израиля, а затем провалила спасательную операцию.