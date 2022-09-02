* талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, , 15:21 — REGNUM Жители афганской провинции Газни сообщили, что десять семей были вынуждены покинуть свои дома из-за вымогательства со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

По словам жителей провинции, местные радикалы в уезде Джагори в последнее время притесняют людей и требуют от них оружие.

Они пояснили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят, чтобы относительно состоятельные семьи выдали им по десять единиц оружия или 1 миллион афгани. Жители уезда Джагори говорят, что из-за этого за последний месяц уезд покинули десять семей.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принудительно переселили десятки семей в провинциях Панджшер и Баглан.