Газни, Афганистан, 2 сентября 2022, 15:21 — REGNUM Жители афганской провинции Газни сообщили, что десять семей были вынуждены покинуть свои дома из-за вымогательства со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».
По словам жителей провинции, местные радикалы в уезде Джагори в последнее время притесняют людей и требуют от них оружие.
Они пояснили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят, чтобы относительно состоятельные семьи выдали им по десять единиц оружия или 1 миллион афгани. Жители уезда Джагори говорят, что из-за этого за последний месяц уезд покинули десять семей.
Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принудительно переселили десятки семей в провинциях Панджшер и Баглан.