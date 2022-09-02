Петрозаводск, , 15:21 — REGNUM Мораторий на банкротство, льготные кредиты системообразующим предприятиям и нулевые пошлины на критический импорт не будут продлены в рамках антикризисного пакета правительственных мер. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе поездки в Петрозаводск.

Максим Решетников Kremlin.ru

«Мораторий на банкротство был срочной мерой — завершается. Программа льготного кредитования системообразующих компаний, тоже надо понимать, она вводилась на пиках процентной ставки, поэтому сейчас они будут завершаться», — сказал Решетников.

По его словам, ввод нулевых ввозных пошлин на товары критического импорта и ряд мер тарифного регулирования были введены в рамках пика валютного курса, существующего на тот момент ажиотажа и заявления о сокращении поставок в РФ: «Теперь пакетных решений таких не будет».