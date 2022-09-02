Белгород, , 15:20 — REGNUM Присвоения 91-летней пенсионерке статуса ветерана Великой Отечественной войны добилась прокуратура через суд в Белгородской области, сообщили в пресс-службе ведомства 2 сентября.

Медали ветерана Алексей Колчин © ИА REGNUM

Прокуратура в ходе проверки установила, что ранее министерство соцзащиты населения и труда региона отказало 91-летней женщине в выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны — из-за отсутствия подтверждающих документов.

Так как пенсионерка не имела возможности получить необходимые документы и защитить свои права, исковое заявление в суд было направлено прокуратурой. Иск суд удовлетворил: за женщиной признано право на присвоение звания ветерана Великой Отечественной войны. В прокуратуре намерены проконтролировать исполнение решения суда чиновниками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Смоленской области прокуратура вступилась за пожилую женщину, которой чиновники отказали в статусе ветерана. Справедливость была восстановлена после направления иска в суд.