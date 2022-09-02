Калуга, 2 сентября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках акции «Книги Донбассу» укомплектовано для отправки в подшефный город Первомайск Луганской Народной Республики 9725 учебников. Об этом 2 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерство образования и науки области

Министерство образования и науки Калужской области В рамках акции «Книги Донбассу» укомплектовано для отправки в подшефный Первомайск Луганской Народной Республики 9725 учебников

Профильное министерство и Калужский государственный институт развития образования организовали взаимодействие с системой образования города Первомайска и Первомайского района ЛНР. В рамках взаимодействия организовано повышение квалификации педагогов Первомайска и Первомайского района под патронажем Министерства просвещения России в Академии Минпросвещения. Калужский государственный институт развития образования также готов подключиться к этой работе в очном и дистанционном формате. Институтом из Калуги на основе рекомендаций Минпросвещения России разработан курс по введению в российскую систему образования управленческих и педагогических кадров.

Сегодня в Калужской области подготовлена группа педагогов и руководителей школ, которые готовы посетить подшефную территорию ЛНР с целью образовательного взаимодействия. Одновременно ведётся работа по ремонту зданий школ, восстановлению образовательной инфраструктуры и в частности, обеспечению подшефной территории учебниками.