Чебоксары, , 15:20 — REGNUM В Чувашии сформировали ещё одну партию гуманитарной помощи добровольческому батальону «Атăл», который примет участие в военной спецоперации России. Переданы внедорожник, квадрокоптеры, медикаменты и другие предметы, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

СВО в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

Передача именному батальону «Атăл» новой партии гуманитарной помощи прошла в Чебоксарах мемориальном комплексе «Победа». Для подразделения закупили автомобиль «УАЗ Патриот», квадрокоптеры, планшеты, ноутбуки, предметы экипировки и лекарства. Также передана в дар батальону икона Георгия Победоносца.

«Конечно, Министерство обороны России обеспечивает именные батальоны всем необходимым для выполнения боевых задач. Но ввиду того, что ребята выполняют свою работу буквально в полях, есть ещё много бытовых и хозяйственных вопросов», — пояснил глава Чувашии Олег Николаев.

Помощь оказали почти 25 предпринимателей, подключились и неравнодушные жители Чувашии. Им вручили благодарственные письма.

Руководитель республики отметил, что добровольцы «продолжают традиции защиты Отечества», и это является основанием для властей «поддерживать ребят, чтобы они, выполняя свой священный долг, чувствовали защищённость своих семей и могли об этом не беспокоиться».

Напомним, ранее добровольцам батальона «Атăл» увеличили размер единовременной выплаты с 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. Также назначаются именные стипендии главы республики детям добровольцев, которые учатся в школе: они будут выплачивать по 2 тыс. рублей ежемесячно.

Как сообщало ИА REGNUM , гуманитарная помощь также формируется на базе штабов ОНФ в рамках проекта «Всё для Победы!». Напомним, что ранее в Чувашии сотрудники УФК передали защитникам Донбасса несколько коробок с футболками и носками, судебные приставы закупили резиновую обувь, нательное белье и хозяйственные перчатки, общественный совет при МВД по Чувашии закупил рации, зарядные устройства и средства для оказания первой медицинской помощи.

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