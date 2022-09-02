Москва, 2 сентября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Запрет на ввоз наличной валюты туристами из России и возвращающимися сотрудниками компаний — является логичным продолжением санкций введённых ранее, предусматривавших запрет на поставку евро российским банкам, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

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«Это делается для исключения всякой возможности осуществления импорта из ЕС товаров попавших в санкционные списки.

Кроме того, это дополняет санкции по ввозу товаров в России дороже 300 евро. Их уже отбирают на европейской таможне при попытке возместить налоги по программе Tax Free», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза будут распоряжаться всей валютой, изъятой у российских граждан на границе, по своему усмотрению, говорится на сайте Еврокомиссии (ЕК).

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