Москва, 2 сентября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Законопроект, упрощающий трудоустройство иностранных граждан, внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Фонд пенсионного и социального страхования РФ сможет открывать иностранным гражданам и лицам без гражданства СНИЛС на основании сведений об иностранном гражданине или лице без гражданства, поступающих в орган фонда из федеральной государственной информационной системы ЕСИА.

СНИЛС можно будет получить при наличии в ЕСИА прошедших проверку достоверности сведений о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

При этом процедура идентификации личности иностранного гражданина или лица без гражданства при его нахождении за границей Российской Федерации осуществляться не будет, отмечают авторы инициативы. Окончание процесса регистрации в ЕСИА с подтверждением идентификации личности будет происходить на территории Российской Федерации.

При этом открытие СНИЛС иностранному гражданину или лицу без гражданства в предлагаемом особом порядке будет осуществляться только на территории России на основании подтвержденных сведений, поступающих в орган фонда из ЕСИА, в отношении лиц, пересекших государственную границу Российской Федерации и выразивших согласие в личном кабинете иностранного гражданина ЕСИА.

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