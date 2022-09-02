Вашингтон, , 15:19 — REGNUM Сериал «Цитадель» братьев Руссо может стать вторым самым дорогим проектом в истории телевидения. Об этом сообщил портал CBR 2 сентября.

Братья Руссо Elen Nivrae

Изначально бюджет шоу был равен $160 млн, однако из-за пандемии коронавируса и творческих разногласий между участниками съёмочной группы, проект был отправлен на пересъёмки, что увеличило стоимость производства до суммы в чуть менее, чем 250$ млн. Самым же дорогостоящим проектом является «Властелин колец: Кольца власти», на создание которого у Amazon ушло порядка $465 млн.

Напомним, досъёмки «Цитадели» завершились летом 2022 года. Точная дата выхода сериала по-прежнему неизвестна.

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