* запрещённая в России организация

Кабул, 2 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Подчеркнув, что ислам дал женщинам право на работу и учёбу, представитель министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока в Афганистане заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) работают над созданием безопасной рабочей и образовательной среды для женщин. Об этом 2 сентября сообщает агентство «Тасним».

U.S. Embassy Kabul Афганские студентки

Представитель министерства Садик Акиф Мухаджир, заявив, что ислам даёт женщинам право на образование, работу и предпринимательство, сообщил, что правящий орган талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведёт работу по созданию «безопасных условий» для работы и образования женщин и девочек.

На вопрос «Аль-Джазиры» о запрете женщинам и девушкам учиться и работать, Акиф ответил: «Я должен сказать, что ислам дал женщинам право учиться, ислам дал женщинам право на работу, ислам дал женщинам право на предпринимательство. Если ислам это позволяет, то как я могу это запретить?»

Представитель министерства делает эти заявления на фоне того, что в течение 348 дней большинство девочек старших классов лишены возможности ходить в школу.

Он добавил, что в настоящее время «много женщин, в том числе и служащие предыдущего правительства, работают в различных министерствах Афганистана. Мы работаем над созданием условий, чтобы они спокойна могли работать».

Исследования показывают, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, уровень занятости женщин снизился примерно на 16%, а уровень занятости мужчин — примерно на 6%.

Женщины-служащие бывшего афганского правительства говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не увольняют женщин-государственных служащих напрямую, а ограничивают им доступ на работу и платят им небольшую сумму при условии, что они остаются дома.