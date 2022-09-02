Великий Новгород, 2 сентября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Температура воздуха в Новгородской области опустится ниже нуля, жителей региона предупредили о заморозках. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе правительства региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки. Осень

Так, по информации Центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Новгородской области в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на почве до 0…-2 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заморозки также ожидаются 3 и 4 сентября в соседней Псковской области.