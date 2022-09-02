Тбилиси, 2 сентября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Каспском муниципалитете Грузии, находящемся недалеко от Тбилиси, загорелась лесополоса, идущая вдоль центральной трассы. Об этом 2 сентября сообщает телеканал «Пирвели».

Gov.ge Лесной пожар в Боржомском ущелье

По данным журналистов, огонь подошёл вплотную к дороге. Пожарные пока не прибыли на место, с огнём никто не борется.

Напомним, в Грузии в конце прошлого месяца начали постоянно возникать природные пожары. С 20 августа по 29 пожарные с трудом справились с возгоранием под Боржоми, но 1 сентября лесах недалеко от города снова появился огонь. Трижды лесные пожары подходили к окраинам Тбилиси.