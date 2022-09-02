Москва, , 15:11 — REGNUM Авиакомпании России столкнулись со значительными проблемами после введения санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель кафедры Международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов.

SSJ-100 Anna Zvereva

«Например, компания S7 приостановила создание своего лоукостера из-за не возможности закупок Airbus, один из самолётов Аэрофлота был задержан на Шри-Ланке из-за судебного разбирательства, которое инициировал ирландский лизингодатель.

Всего в России активно эксплуатируется более 700 самолётов для перевозок пассажиров, из них более 150 это самолёты российского производства.

Сложилась, ситуация, когда значительная часть иностранных самолётов «заперта» в России и компании не могут их полноценно использовать, а закупка или аренда новых невозможна.

Увеличение производства отечественных самолётов МС-21 и Superjet 100 позволит наращивать зарубежные полёты и развивать бюджетные ближнемагистральные авиа перелёты по России.

Предложение Минпромторга по увеличению финансирования выпуска гражданских самолётов, вероятно, призвано, нарастить темпы импортозамещения компонентов, которые сейчас используются в самолётах. Например, в Superjet 100 примерно 70% — это импортные комплектующие», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на выпуск гражданских самолётов МС-21 и Sukhoi Superjet 100 планируется дополнительно выделить более 5 млрд рублей.

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