Сеул, 2 сентября 2022, 15:11 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отказался комментировать вызов лидера оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мёна в прокуратуру, акцентировав внимание на том, что у него нет времени читать новости. Об этом сообщает Yonhap News.
Данное заявление южнокорейский лидер сделал на следующий день после того, как обвинение попросило Ли Чжэ Мёна явиться на допрос к 6 сентября.
Юн Сок Ёль отметил, что для него в приоритете экономическая ситуация в стране и средства к существованию населения.
Напомним, что главу оппозиции подозревают в даче ложных показаний по делу о коррупции в городе Соннам.
Читайте также: Глава Южной Кореи поздравил Ли Чжэ Мёна с избранием на пост главы оппозиции