Сеул, 2 сентября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отказался комментировать вызов лидера оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мёна в прокуратуру, акцентировав внимание на том, что у него нет времени читать новости. Об этом сообщает Yonhap News.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Данное заявление южнокорейский лидер сделал на следующий день после того, как обвинение попросило Ли Чжэ Мёна явиться на допрос к 6 сентября.

Юн Сок Ёль отметил, что для него в приоритете экономическая ситуация в стране и средства к существованию населения.

Напомним, что главу оппозиции подозревают в даче ложных показаний по делу о коррупции в городе Соннам.

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