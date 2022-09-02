2 сентября 2022 | Время чтения 7 мин

Владимир Марочкин, , 17:40 — REGNUM На Первом канале появилась новая программа «Свои», которую ведет поэт Влад Маленко. Эта программа уникальна тем, что, выступив как коллективный продюсер, представила широкой публике поэтов и музыкантов, появление которых на телеэкране ещё недавно казалось невозможным: саксофонист-импровизатор Сергей Летов, рэперы Вис Виталис и Рич, московско-донецкая рок-группа «Зверобой», певица Наталья Качура, поэтесса Анна Долгарева и другие представители русского андеграунда прорвались к своим поклонникам. В сегодняшний мир пришли вибрации мира нового.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Свои» — это уже народное движение, — сказал ведущий и автор программы поэт Влад Маленко. — Люди хотят быть окрылены идеей, хотят воодушевления. Все соскучились по русскому звучанию, по русской музыке, по русскому куражу. Поэтому и авторы программы, и телезрители сегодня сделались «коллективным Твардовским» — как известно, он был не только большим поэтом, но и редактором большого журнала. А Первому каналу надо сказать спасибо за прорыв. Они почувствовали, что такая программа назрела».

Какое удачное и точное название «Свои». Как оно появилось?

Влад Маленко: Название пришло, как приходят в дом свои люди. Его уже утвердили, и тут я вспомнил, как в 2015 году приехал на фестиваль «Таврида», и там меня спрашивают журналисты: «В чём, по-вашему, смысл «Тавриды»?». И я отвечаю: «Найти своих!». И здесь, в этой программе мы ищем СВОИХ.

Наибольший резонанс в нашем обществе вызвало участие в программе «Свои» музыкантов и поэтов из Донбасса, а также тех, кто уже не раз приезжал в Донбасс, чтобы поддержать жителей этого региона и наших воинов, участвующих в спецоперации. Но мы в Москве, да и в других городах России, достаточно умозрительно воспринимаем события в Донбассе, поэтому я хотел бы спросить: а какой он, сегодняшний Донбасс?

Владислав Маленко. Шоу «Свои» Цитата из шоу «Свои» на Первом канале

Влад Маленко: Если коротко, то он — большой, сильный, советский. Но в этой его советскости — не прошлое, а будущее. Это — будущий Советский Союз. Вроде бы как ты у бабушки в 1976 году, вроде бы олимпийский мишка в небе, но у людей в глазах другое: у людей в глазах есть кураж, а в 1976 году куража не было. В 1960-х, когда Гагарин полетел, кураж был, а в 1976-м его уже не было. А тут он вновь появился. Знаете почему? От бездны. От лермонтовской бездны. Стоя у бездны на краю, ты понимаешь, что если ты сейчас будешь вне куража, то ни тебя, ни твоих детей и внуков уже не будет. И твоей жены тоже не будет, её возьмут и увезут вместе с почвой, воздухом и ресурсами… Поэтому у людей в Донбассе нет возможности не победить.

А нам хочется быть сопричастными. Поэтому «Свои» — это про сопричастность. Про то, что связывает нас всех, и неважно, где ты находишься. Свои — это Магадан и Владивосток, Брянск и Смоленск, Севастополь и Донецк. Потому и появилась эта программа, что невозможно в одном месте быть солдатом в окопах, а в другом — сидеть в ресторанах и скакать на дискотеках.

Влад, ты постоянно выступаешь в Донбассе…

Влад Маленко: Нет, не постоянно, есть люди и покруче меня: Пётр Лундстрем, Аня Долгарева, Сергей Маховиков, Джанго или Юля Чичерина. Вот это настоящие артисты-поэты-герои.

Тем не менее хочу спросить: были интересные встречи в Донбассе?

Влад Маленко: Конечно! Прежде всего, с военными ребятам. Многие из них мне знакомы со второй чеченской. Я опять увидел всё тех же русских офицеров, русских мальчиков, с их уверенностью в своей правоте, с их юмором. Это умные и красивые люди. И очень жертвенные, надежные.

Такое ощущение, что Новороссия — это магический квадрат, где всё время происходит схватка Хаоса и Порядка, Северного порядка. Скифы постоянно сражались со степняками, которые совершали подлые набеги и в конце концов разрушили их царство. И потом долгие века это место называлось Диким полем, каким оно и было в действительности. И только в 18-м веке Россия принесла сюда цивилизацию. Но и потом были столкновения с Петлюрой, Махно, Бандерой — оракулами Хаоса. Сшибка анархического миропорядка и развивающейся и крепнущей имперской структуры Северной России продолжается и поныне.

Стихи про Зеленского на шоу «Свои» Цитата из шоу «Свои» на Первом канале

Влад Маленко: Конечно! Новороссия — это же граница, такая волшебная зона соприкосновения Руси с западной цивилизацией, которая живет за счёт всего остального человечества. Гоголь и его «Тарас Бульба» часто вспоминаются в связи с этим.

В чём мои слезы? Приезжая в наши города, ты не попадаешь в такую красоту, как в Испании, Италии или Франции. Проблема России в том, что на протяжении многих сотен лет земля наша была подвержена войнам и у людей просто не было излишков времени на художественное зодчество. Зато было время на зодчество своей души и своего духа. В этом и есть главное отличие русской и западной цивилизаций. И когда мы начинаем понимать, что смысл в том, чтобы быть, а не иметь, появляются такие программы, как «Свои».

Влад, а у тебя нет ощущения, что «Свои» — это вообще смена сути?

Влад Маленко: Очень хотелось бы верить, что твой вопрос таит ответ. Дай Бог! Но мы все для этого должны постараться. Ведь красота — в глазах смотрящего. Многое зависит от зрителей. Мы стоим на старте. Как пел Башлачёв: «Время менять звезды!». Мы сейчас повсеместно сдираем с культуры разноцветную пластмассу, и под ней обнаруживается правильная блестящая русская сталь. Появилась плеяда замечательных поэтов, мне очень нравится, что делают Игорь Караулов, Саша Антипов, Рома Сорокин, Маша Ватутина, Иван Куприянов, Алексей Шмелев, про Анну Долгареву уже говорил…

У меня такое ощущение, что поэты и музыканты первыми отрефлексировали на события в Донбассе.

Влад Маленко: Дело поэта — слышать время и вибрировать вместе с ним. На то он и поэт. Самых главных поэтов выбирает себе сам народ, чтобы говорить их голосом. Так Высоцкий когда-то возник, Есенин, Егор Летов…

Есть ли какие-то строчки или стихи, которые сейчас, в связи со спецоперацией постоянно вертятся в голове?

Влад Маленко: Если из моих строк, то это — «Катюша». Это такое эхо выдающегося Исаковского:

Выходила на берег Катюша:

Посмотреть на Северский Донец…

Мы живем в такое время, когда мир меняется буквально на наших глазах. Недаром в фокусе 2022 года сошлись и смерти людей, разваливших нашу великую страну, — Горбачева, Кравчука и Шушкевича, — и военная операция по освобождению от нацистов б. УССР. То, что людям враз надоели многие популярные артисты, всякие галкины и киркоровы, — это тоже признак меняющейся реальности. Причем надоели не только попсовики, но и иные «старые рокеры» типа Шевчука или Макаревича, которых в прежние времена многие телезрители хотели бы видеть на телеэкранах вместо Галкина и Пугачёвой. Это всё говорит о том, что мы находимся в точке начала нового цикла. У нас теперь будут новые нравы, новые стереотипы поведения, новая политическая культура. Всё теперь будет новое. И программа «Свои» является символом этой новой реальности. На наших глазах происходит патриотический ренессанс в поэзии, музыке, песне.

Шоу «Свои» Цитата из шоу «Свои» на Первом канале

Многие зрители были удивлены, что такая программа, как «Свои», появилась именно на Первом канале. Но в этом как раз нет ничего удивительного. Первый, будучи главным государственным каналом, всегда был на страже главного государственного мифа о существовании России, но как только там почувствовали новые вибрации, так сразу изменили свои приоритеты. Интерес к программе оказался настолько оглушительным, что руководство Первого канала перенесло программу «Свои» в наиболее выигрышное время: если поначалу программа выходила по субботам, то теперь она будет выходить в эфир вечером в воскресенье.

Наша встреча с Владом Маленко проходила в музее Сергея Есенина, которым он руководит, наверное, поэтому в финале Влад процитировал есенинские слова из произведения «Ключи Марии», работы, посвященной творчеству в целом и словесному искусству в частности: «Орнамент — это музыка. Ряды его линий в чудеснейших и весьма тонких распределениях похожи на мелодию какой-то одной вечной песни перед мирозданием. …Никто так прекрасно не слился с ним, вкладывая в него всю жизнь, всё сердце и весь разум, как наша древняя Русь, где почти каждая вещь через каждый свой звук говорит нам знаками о том, что здесь мы только в пути, что где-то вдали, подо льдом наших мускульных ощущений, поёт нам райская сирена и что за шквалом наших земных событий недалёк уже берег…»

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