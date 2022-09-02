Самара, 2 сентября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» в память о погибших в годы Второй мировой войны защитниках Отечества возложил в Самаре глава Самарской областиДмитрий Азаров. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вечный огонь

«77 лет назад завершилась Вторая мировая война. Был повержен фашизм, милитаризм. И решающий вклад в разгром этих сил зла внесла наша страна, наш народ. И тогда человечество вздохнуло с облегчением, посчитав, что навсегда угроза распространения нацизма завершена, положен конец этой античеловеческой идее. Но, к сожалению, это оказалось не так», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Азаров напомнил, что неонацисты начали появляться по всему миру, в Европе.

«Такое невозможно в нашей стране. Слишком дорогую цену заплатил наш народ в этой войне. В победе над силами нацизма, фашизма миллионы людей отдали свои жизни. Но, к сожалению, у самых границ нашей Родины неонацизм не только пророс, но и поддерживался антинародными, хотя и государственными структурами», — заявил Азаров.

Он подчеркнул, что в этот раз нацисты решили начать уничтожение людей с земли Донбасса.

«Но нашему народу хорошо известны заповеди предков, что своих мы никогда не бросаем и всегда приходим на помощь людям, оказавшимся в беде. И так стало и в этот раз. Исчерпав все меры дипломатической защиты, президентом страны, Верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным было принято решение об осуществлении специальной военной операции по защите Донбасса, по защите жизни людей — детей и стариков, по денацификации и демилитаризации [территории б. УССР]», — заявил глава региона.

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