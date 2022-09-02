Джакарта, , 15:08 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди предоставила последнюю информацию правительства о спасении индонезийских граждан, которые стали жертвами онлайн-мошенничества в Камбодже, сообщает Kompas.

Ретно Марсуди Victor pogadaev

По словам Ретно Марсуди, в страну репатриировали 241 гражданина Индонезии. В частности, 225 индонезийских граждан были освобождены из Сиануквиля, Камбоджа.

«241 человек был репатриирован в Джакарту», — заявила глава МИД Индонезии.

В конце июля 2022 года 60 индонезийских граждан находились в плену в Камбодже. Спасение десятков индонезийских рабочих было осуществлено МИД Индонезии и Камбоджи.

По словам Ретно Марсуди, подобные случаи произошли не только в Камбодже, но и в Мьянме, Лаосе, Таиланде и на Филиппинах.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии впервые приняло участие в заседании консультативного комитета по защите интеллектуальной собственности, организованном Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) в Женеве.

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