Буэнос-Айрес, 2 сентября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Мужчина, совершивший покушение на вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер, интересовался оккультными сообществами. Об этом пишет издание La Nación, которое обнаружило профиль мужчины в соцсетях.

Аргентина

«В своих соцсетях он представляется как «Фернандо Салим Монтиэль. Среди страниц, за которыми он следил — страницы радикальных групп и групп ненависти», — сообщает издание.

Отмечается, что профили 35-летнего бразильца в социальных сетях уже недоступны. На одной из фотографий у мужчины на локте видна татуировка «Чёрное солнце», популярная среди представителей неонацизма.

Среди подписок Фернандо Андреса Сабага Монтиэля (настоящее имя мужчины) — группы, рассказывающие об оккультизме, масонстве и «сатанинском коммунизме».

Также выяснилось, что мужчина несколько раз появился в эфире аргентинского ТВ — в ходе акций протеста он критиковал социальные меры правительства Аргентины.