Москва, 2 сентября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. С мая по сентябрь 2022 года по программе «Взлёт — от стартапа до IPO», реализуемой Минэкономразвития России, кредитные линии в МСП Банке инновационным компаниям открыты на сумму около 3 млрд рублей. Из них более 1 млрд рублей уже получены предпринимателями. Об этом рассказал в ходе визита в Республику Карелия 2 сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

«Программа льготного кредитования высокотехнологичных предприятий стартовала в апреле 2022 года, а уже в мае начались первые выдачи. За это время льготными кредитами по программе воспользовались уже 17 компаний на общую сумму свыше миллиарда рублей. Среди получивших кредиты — производители нейротехнологий, инновационных материалов, высокотехнологичных решений для повышения безопасности на дорогах, элементов искусственного интеллекта, других перспективных направлений», — пояснил Максим Решетников.

Условия программы «Взлет — от стартапа до IPO» разработаны специально для поддержки высокотехнологичных организаций из числа малых и средних предприятий. В рамках программы компании могут получить до 500 млн рублей сроком до 3 лет. Процентная ставка для МСП по кредиту составляет 3%.

В частности, одна из крупных кредитных линий, на 500 млн рублей сроком на 3 года, была открыта компании-производителю композиционных материалов — полимерных связующих, тканей и лент из углеродного волокна, конструкционного клея на основе углеродных тканей. Продукция компании предназначена для использования в экстремальных условиях, от — 100 до +450 градусов Цельсия, в том числе — в авиационной и космической отраслях. Более 30% сотрудников данного предприятия имеют ученые степени кандидатов и докторов наук.

«Наши клиенты — высокотехнологичные компании, чья деятельность закладывает фундамент российской экономики будущего. Благодаря льготному кредитованию МСП Банка эти компании могут с уверенностью смотреть в завтрашний день, сосредоточившись на масштабировании своего бизнеса и создании новых рабочих места», — подчеркнул председатель правления МСП Банка Петр Засельский.

Первой льготный кредит по программе получила компания «ИВК АИР Групп».

«Полученные средства мы используем на развитие проекта по производству мобильных струеотклоняющих экранов. Уже сегодня их применение на аэродромах позволяет минимизировать ущерб покрытию взлетной полосы. Экспериментальная установка успешно произведена на шести аэродромах. В перспективе мы планируем серийный запуск и усовершенствование таких экранов», — рассказал учредитель компании Алексей Кучмин.

«Предприниматели, деятельность которых ориентирована на развитие высокотехнологичного инновационного бизнеса, получат поддержку по специальной программе, — отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич. — Это даст дополнительные возможности для интенсивного роста компаний».

Критически важно поддержать высокотехнологичные компании, которые находятся в затруднительном положении — на фоне нарушения кооперационных цепочек поставок и валютных рисков, считает заместитель министра экономического развития Владислав Федулов.

По его словам, предоставление дешевого финансирования является необходимым для дальнейшего функционирования высокотехнологичных компаний.

МСП Банк, который является дочерней организацией Корпорации МСП, предоставляет льготное финансирование инновационным предприятиям малого и среднего бизнеса на всей территории России. Центры консультирования банка, где предприниматели могут получить необходимую информацию, работают в 28 городах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ярославле и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, на меры поддержки в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO» могут рассчитывать предприятия, которые используют при производстве или создании продукции технологии по 16 приоритетным направлениям.

В их числе искусственный интеллект, коммуникационные интернет — технологии, интернет вещей, новые производственные технологии, технологии новых материалов и веществ, генетические технологии, биотехнологии и фармацевтика. Работа ведется благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».