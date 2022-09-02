Таллин, 2 сентября, 2022, 15:05 — ИА Регнум.

Эстония

Правление Союза режиссеров и драматургов Эстонии (ELDL) приняло решение исключить из своих рядов режиссера Русского театра страны, гражданина РФ Филиппа Лося за публикацию в социальных сетях.

Как сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR со ссылкой на председателя правления организации Яануса Рохумаа, организация считает, что публикация в соцсети оскорбляет как эстонское государство, так и жертв Второй мировой войны.

По словам Рохума, ELDL поддерживает свободу слова и смелость, но в равной степени осуждает разжигание ненависти и «имперское высокомерие в то время, когда одна из империй прежних времен бездумно уничтожает жизни свободных людей».

«Это заявление, которое порочит эстонскую нацию, государство и культуру», — сказал Рохумаа, комментируя публикацию Филиппа Лося в соцсетях 30 августа 2022 года.

В публикации на своей странице Лось сравнил положение граждан России в Эстонии с положением евреев во время Второй мировой войны, а происходящее в стране назвал «тухлой облезлой русофобией, которая полезла из всех щелей».

«Когда то совсем недавно, помнится, они так же ретиво уничтожали в Эстонии евреев», — подчеркнул Лось. Он добавил, что у местных русских в Эстонии есть не только собственные язык и культура, но и предел терпения.

Ранее в подобных публикациях российских режиссер, последние пять лет постоянно проживающий в Эстонии, не был замечен. С 5 сентября 2022 года прекращается его договор с Русским театром Эстонии, который длился с 2017 года.