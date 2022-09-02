* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:05 — REGNUM Доктор Мохаммад Наим, пресс-секретарь политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре, сказал в интервью Al Jazeera Arabic, что у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет особых проблем ни с одной страной. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) isafmedia

На вопрос, относится ли это и к Израилю, он сказал: »Какие у нас могут быть проблемы с Израилем? Это все равно что спросить: «Как вы относитесь к Марсу?»

Доктор Наим подчеркнул, что «политика «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключается в решении проблем путём диалога со всеми». Он прямо не исключил взаимодействия с Израилем.

«Если у страны или человека нет проблем с нами, почему вы спрашиваете нас о проблемах с людьми, которые не имеют к нам никакого отношения? На мой взгляд, этот вопрос неуместен», — указал он.

Косвенное упоминание Наима об отсутствии проблем между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Израилем привлекло внимание некоторых израильских СМИ. Среди прочего, газета «Джерузалем пост» опубликовала следующий заголовок: «Присоединится ли Афганистан к Соглашению Ибрагима?» Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказались отвергнуть эту возможность.

Соглашение Ибрагима — это мирное соглашение Объединённых Арабских Эмиратов и Бахрейна с Израилем, которое было заключено в 2020 году, по которому эти страны впервые установили дипломатические отношения.

Создаётся впечатление, что представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) противоречиво высказываются по вопросу отношений с Израилем.

Сухейль Шахин, которого талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прочили на пост представителя Афганистана в ООН, сказал в интервью Sputnik в прошлом году: »Без сомнения, у нас не будет никаких отношений с Израилем. Мы хотим иметь отношения со всеми странами мира, но Израиль не входит в это число».

Исламские страны, такие как Саудовская Аравия, объявили, что признают Израиль, если будет принят план создания двух государств: палестинского и израильского.