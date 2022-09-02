Донецк, 2 сентября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, сообщили 2 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:35 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 сентября киевские каратели обстреляли три района Донецка.

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