Омск, 2 сентября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. На Старо-Северном мемориальном кладбище в Омске 2 сентября состоялся митинг, посвящённый торжественному преданию земле останков бойца Красной Армии Петра Степановича Елатина. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Оmskportal.ru Митинг, посвящённый торжественному преданию земле останков бойца Красной Армии Елатина Петра Степановича. Омск, 2 сентября 2022 года

Останки красноармейца обнаружили и вернули на малую Родину активисты поискового отряда «Пионер». Церемония захоронения прошла с отданием должных воинских и гражданских почестей.

По словам заместителя министра региональной безопасности Омской области Станислава Горячкина, имя рядового Петра Елатина исключено из списка пропавших без вести.

«Россия не забывает тех, кто отдал свой воинский долг до конца, оставил свое имя в вечной памяти. Данный митинг важен не только для поколения Петра Степановича, но и для поколения его правнуков, которые живут на этой земле», — отметил Горячкин.

Поисковики отряда «Пионер» обнаружили останки советского воина 1 мая 2022 года в ходе проведения весеннего этапа «Вахты Памяти» в Зубцовском районе Тверской области. также была обнаружена личная вещь бойца — опасная бритва с выцарапанной надписью «Петр Елатин».

Пётр Елатин родился в 1917 году в деревне Рождественке Большереченского муниципального района Омской области. В 1941 году был призван в ряды Красной Армии. Служил в 742-м стрелковом полку 164-й стрелковой дивизии 31-й армии Западного фронта.

Связь с бойцом прекратилась после сентября 1942 года, когда дивизия взяла с боем урочище Костоносово.

Как сообщало ИА REGNUM, на Заельцовском кладбище Новосибирска в августе 2022 года состоялась церемония захоронения останков красноармейца Константина Девяткина, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

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