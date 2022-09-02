Боровск, Калужская область, 2 сентября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. 25 августа в Библиотеке №180 им. Н. Ф. Федорова прошла творческая встреча с председателем Калужского ВООПИиК, иконописцем, художником, создателем Культурно-исторического центра «Боровский край» Владимиром Кобзарем «Ноосферный заповедник: русский космизм и культура малого города», по итогам которой был учрежден Центр русского космизма им Н. Ф. Федорова в г. Боровске и медаль имени Н. Ф. Федорова.

Владимир Кобзарь Вид на Боровск с домом, где жил К. Э. Циолковский

Боровск, старинный русский город, объявленный в 2021 году историческим поселением федерального значения, с полным правом может быть назван колыбелью космической мысли России. Здесь с разницей в двадцать лет учительствовали философы-космисты Николай Федоров и Константин Циолковский, которых объединяла мысль о том, что «труд человека не должен ограничиваться пределами земли». Как бы в продолжение идей Федорова, философа памяти, отечествоведения, мысль о человеке и Вселенной тесно соединилась в пространстве Боровска с темой местной истории, с представлением о том, что каждый человек должен быть историком своего рода, воскрешая образы своих отцов, дедов, прадедов. Именно в Боровске в мае 1988 года были организованы Первые Всероссийские Федоровские чтения, инициатором которых был житель города, художник-космист и краевед Владимир Гурьев. А в 2009 году на центральной площади города перед зданием районной библиотеки был открыт первый в России памятник Федорову.

Владимир Кобзарь Памятник Федорову в Боровске

Идею создания центра русского космизма в городе Боровске Владимир Кобзарь высказал еще в 2016 году, и ныне она воплощается в жизнь. Учредителями центра стали АНО Культурно-исторический Центр «Боровский край», Библиотека № 180 им. Н. Ф. Федорова ОКЦ ЮЗАО г. Москвы и Ассоциация музеев космонавтики России (АМКОС). Эти организации связывает многолетнее творческое сотрудничество, ряд совместных выставок и просветительных проектов. Возглавит Центр русского космизма им. Н. Ф. Федорова Владимир Кобзарь.

В День создания центра была учреждена медаль имени Н. Ф. Федорова. Она будет вручаться за культурно-просветительную, творческую, научную, общественную деятельность, связанную с разработкой и продвижением идейного наследия Н. Ф. Федорова и русского космизма, мемориальные, краеведческие, педагогические инициативы и практики, основанные на идеях мыслителя, библиотечные проекты, утверждающие федоровскую модель «библиотеки, открытой для всех», научные открытия в области продления жизни, развитие космической деятельности на фундаменте идей космизма.

Медаль лицевая сторона

Медаль оборотная сторона

Инициатива создания Центра русского космизма и учреждения Федоровской медали была поддержана Институтом космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), Российской государственной библиотекой, Архивом РАН, представители которых вошли в экспертный совет. Вручение первых медалей пройдет 4 октября 2022 года в День 65-летия запуска Первого искусственного спутника Земли.

Библиотека №180 им. Николая Федорова ОКЦ ЮЗАО г. Москвы

ул. Профсоюзная, 92, тел.: 495 335-57-22, +79 057 584 354.

vk.com/biblioteka180

vk.com/muzejfedorova