Москва, , 15:02 — REGNUM Закупка властями РФ иностранной валюты, в частности юаней, может повлиять на курс рубля, однако следует помнить, что такая валюта окажется мертвым грузом для российской экономики и не будет участвовать в развитии ее реального сектора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Юань

«Текущий курс рубля действительно невыгоден для экономики РФ, — констатировал он. — Он снижает конкурентоспособность российских товаров на международном рынке. Правительство уже несколько месяцев озабочено вопросами укрепления национальной валюты. Покупка иностранной валюты — один из способов сдерживания укрепления национальной денежной единицы. Однако он чреват издержками. Приобретённая валюта становится во многом мёртвым грузом для экономики и не участвует в развитии её реального сектора».

По словам Ковригина, более эффективным механизмом предотвращения ревальвации рубля является снижение ключевой ставки Центрального банка.

«Да, в таком случае, на первый взгляд, повышаются инфляционные риски. Но надо учесть, что инфляция в России вызвана сейчас в большей степени ростом цен на сырьё. А такую инфляцию высокой ставкой не подавить, — убежден экономист. – Уверен, что российскому регулятору надо более смело снижать ключевую ставку, не опасаясь в условиях крепкого рубля разгона инфляции. Зато благодаря такому способу борьбы с чрезмерным укреплением рубля повысится деловая активность, бизнесу станет легче дышать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в скором времени на снижение курса рубля будет работать развитие системы параллельного импорта.

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