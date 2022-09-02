Москва, , 15:02 — REGNUM Западный мир, вводя санкции на российские энергоносители, вредит в первую очередь сам себе, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.

Добыча нефти Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эмбарго на покупку нефти у России провоцирует рост цен на нее и, в конечном счете, лишь усиливает мировой энергетический кризис. Помимо Европы, у России есть и другие рынки сбыта, может даже более выгодные. Это Китай и Индия.

Экономика обоих государств стремительно развивается, объемы производства растут, а значит, увеличивается потребность в нефти, которая выступает не только в качестве энергоресурса, но и в качестве сырья.

В производстве около 80% продукции прямо или косвенно задействованы углеводороды, и в первую очередь это как раз именно нефть. Поэтому западные государства такими мерами сами добивают свою промышленность», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер России Александр Новак заявил, что страны и компании, которые введут ограничение цен на российскую нефть, больше её не получат.

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