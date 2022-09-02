Тайбэй, , 15:07 — REGNUM Китай направил к острову Тайвань 19 военных самолётов и три корабля. Об этом сообщает 2 сентября тайваньское оборонное ведомство.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что по состоянию на 17:00 по местному времени (12:00 мск) вооружённые силы Тайваня зафиксировали в морском и воздушном пространстве вокруг острова 19 самолётов и трёх кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Указано, что четыре самолёта преодолели так называемую срединную линию Тайваньского пролива — условную границу с КНР. В их числе — противолодочный самолёт Y-8, два истребителя J-16 и самолёт радиоэлектронной борьбы Y-8.

Тайваньский воздушный патруль был направлен для наблюдения за ситуацией. Военные выпустили радиопредупреждения и развернули зенитно-ракетные комплексы.

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