Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в аварийном многоквартирном доме, расположенном в переулке Кривошлыковском, 4, отключили свет и воду. Таким образом, уверены жильцы, их хотят принудительно выселить из квартир.

Rostov-gorod.ru Аварийный дом

«Тут же приехала аварийная газовая служба для того, чтобы отключить у людей газ. Сотрудники «аварийки» сказали, что будут приезжать каждые два часа, что газ они всё равно отключат», — цитирует портал «Дон 24» жительницу дома Марию Зинькову.

Спустя некоторое время по распоряжению прокуратуры водоснабжение и подачу электроэнергии в доме восстановили.

ИА REGNUM напоминает, что лишь половина семей, проживающая в многоквартирном доме по переулку Кривошлыковскому, 4, согласилась переехать в маневренный фонд. Жильцы аварийного дома ранее обращались к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи разобраться в непростой ситуации. Так, в доме из-за его состоянии в январе 2022 года был объявлен режим ЧС. С 1 февраля городские власти начали эвакуацию жильцов в отдалённый микрорайон Суворовский. Однако часть семей выступает категорически против переезда, так как люди уверены в том, что дом подлежит ремонту.

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