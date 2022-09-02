Москва, 2 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Вероятность катастрофических рисков, которые могут привести к банкротству предприятий нефтедобывающих отраслей промышленности развитых стран — это отсутствие механизма индикаторов энергетической безопасности отрасли в ТЭК, определяющие внешние, внутренние и трансграничные угрозы, вызовы и риски, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор проектного центра Факультета экономики и бизнеса Финансового университета Калачева Лариса.

Ilsurikat Добыча нефти

«Все это приведёт к выводу нефтяных активов Россией с мировой бирже торгов. В итоге Россия будет торговать по закрытым контрактам со странами партнерами. Энергобезопасность мира на пороге неадекватных решений со стороны G7.

Опосредованное отношение к существующим рыночным регуляторам мирового энергетического рынка, которые имеют большую специфику, вызванную рядом фундаментальных причин, а именно жизненно важное значение энергоносителей в удовлетворение потребностей развивающейся экономики всех стран.

Резкое повышение мировых цен будет является детонатором к распространению торгово- политических, экономических и технологических ответных мер в десятках стран, в том числе ведущих, являющихся преимущественно потребителями энергоресурсов.

В связи с этим, России, скорее всего, предстоит выполнить главную роль в процессе оптимизации энергетической безопасности, что осложняет ее международное положение, но с другой стороны предоставляется возможность проявить себя на мировой арене в качестве дальновидного глобального политика, стремящегося к поискам компромисса между часто конфликтующими странами — производителями, транзитёрами и потребителями энергоносителей», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия откажется от поставок нефти и нефтепродуктов тем «недружественным» странам, которые решат ввести потолок цен на российское топливо, заявил вице-премьер Александр Новак.

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