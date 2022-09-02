Донецк, 2 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, сообщили 2 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:28 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщшало ИА REGNUM, ранее 2 сентября киевские каратели обстреляли три района Донецка.

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