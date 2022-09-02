Ярославль, 2 сентября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Западные СМИ хором начали сообщать о катастрофической продовольственной ситуации в России, возникшей из-за санкций «свободного мира».

Ярославль, магазин

Для сравнения виртуального и реального корреспондент посетил несколько продовольственных магазинов в городе Ярославль, предупреждая протестующие крики в стиле «Москва это еще не вся Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, в западных СМИ распространяются «свидетельства» о том, что в России из-за санкций Запада возник дефицит продовольствия. Некоторые, особенно сердобольные иностранцы даже шлют своим российским знакомым символические посылки с едой. Это помогает западной пропаганде убедить своих потребителей в том, что в России ещё хуже, чем в странах ЕС — с душем, едой, водой, электричеством и оплатой за них.