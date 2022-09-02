Чебоксары, 2 сентября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В Чувашии планируют создать на средства федерального гранта анимационный кластер «Чувашмультфильм». Организатором является одноименная некоммерческая организация, которая пока не создала ни одного мультфильма. Общий размер финансирования на реализацию проекта составит почти 10 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Справочник для абитуриентов, поступающих на специальности, связанные с анимацией

Проект АНО «Чувашмультфильм» по созданию анимационного кластера вошёл в число победителей президентского Фонда культурных инициатив. Как следует из документа, общая сумма расходов на реализацию проекта составит10 951 500 рублей, в том числе размер гранта — 5 545 500 рублей, софинансирование — 5 406 000 рублей.

«Цель проекта — создание условий для системного развития анимационного искусства в Чувашской Республике с помощью выявления творческого потенциала молодёжи и профессионализации их навыков на базе анимационного кластера «Чувашмультфильм», — отмечается в документе.

На средства гранта планирует обустроить и запустить профессиональную мультипликационную студию с созданием анимационной школы. Ожидается, что школьники и молодёжь здесь будут обучаться графическому дизайну, анимации, сценарному мастерству и озвучке.

Авторы проекта заявляют, что «движущей силой» проекта является композитор, заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов и кинематографистов России Григорий Гладков.

«Наша команда, в которую входят графические, 3D, гейм-дизайнеры, технически способна создавать качественные модели анимационных персонажей, но надо признаться, мы никогда не делали мультфильмы», — говорит председатель АНО «Чувашмультфильм» Тахир Мирджапаров .

По его словам, за основу при создании мультипликаций будут взяты национальные чувашские традиции, литература, поэзия, сказки.

Напомним, отечественная отрасль анимации объединяет 80 компаний. Общий объём рынка за десять лет вырос в пять раз и достиг 20 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM , 12 августа 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 апреля Дня российской анимации.

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