Джакарта, , 14:56 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо потребовал, чтобы работы по газовому проекту Masela block Abadi начались немедленно после того, как они были отложены из-за отступления одного из инвесторов, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Kremlin.ru

«Мы будем продолжать поощрять немедленное начало проекта», — заявил президент Индонезии, добавив, что проект фактически начнется с участия Shell и Inpex в качестве акционеров.

Однако позже Shell решила выйти из проекта и приостановила работу над ним.

Президент Индонезии попросил немедленно заняться поиском новых партнеров, чтобы этот проект мог начаться в ближайшее время.

«Это будет хорошо для денежного обращения в регионе, для валового регионального внутреннего продукта в регентстве островов Танимбар, а также в провинции Малуку», — заявил глава индонезийского государства.

Shell решила сосредоточиться на других текущих проектах в Индонезии. Компания владеет 35-процентными правами участия в блоке Masela и 65-процентными правами Inpex Corporation. Кроме того, местные органы власти, безусловно, получат 10-процентную долю прав на участие.