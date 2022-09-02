Острогожск, Воронежская область, , 14:54 — REGNUM Останки более 700 мирных жителей и военнослужащих, погибших в годы оккупации в концентрационном лагере «Дулаг — 191», перезахоронили в Острогожске Воронежской области 2 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. В траурной церемонии приняли участие глава региона Александр Гусев, представители Следственного комитета, Минобороны. В ходе церемонии руководитель регионального следственного управления Кирилл Левит поблагодарил за непрерывное сотрудничество поисковый отряд «Дон», во взаимодействии с которым установлены новые места массовых захоронений в Острогожском районе.

Церемония перезахоронения в Острогожском районе Следственный комитет России

Память погибших участники почтили минутой молчания, затем состоялась траурная панихида. Оркестр Военно-воздушной академии исполнил гимн Российской Федерации, участники мероприятия возложили цветы и венки к Братской могиле.

В СК уточнили, что массовое захоронение погибших в 1942–1943 годах в лагере «Дулаг-191» у села Лушниковка Острогожского района Воронежской области было обнаружено в рамках работы по расследованию уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны. При этом в общей сложности, по данным специалистов, на оккупированной части Воронежской области существовало около 50 трудовых лагерей военнопленных. Труд узников использовали для строительства железной дороги для запланированной переброски сил из Германии к Сталинграду и на Кавказ.

«Как следует из показаний выживших узников и свидетелей, полученных в послевоенные годы, в лагерях Острогожского района заключенных убивали, им причинялись серьезные телесные повреждения. Кроме того, согласно свидетельским показаниям, нацисты и их пособники создали для находившихся в лагерях людей такие условия, которые рассчитаны на их физическое уничтожение», — сообщили в следственных органах.