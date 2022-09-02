2 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы правительства киевского режима Дениса Шмыгаля, призвавшего Европейский союз устроить российским гражданам «холодный душ», перестав выдавать визы студентам и туристам из России.

Оксана Переможенко, , 15:32 — REGNUM Глава правительства киевского режима Денис Шмыгаль хочет, чтоб Европейский союз устроил российским гражданам «холодный душ», перестав выдавать визы студентам и туристам из России. Соответствующее заявление он сделал 2 сентября в интервью агентству DPA.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Шмыгаль также добавил, что граждан России поделить на «хороших и плохих» не представляется возможным, а часть российских граждан проводит на Западе отпуска и ведет там «красивую жизнь».

Заявление представителя киевского режима обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что если Шмыгаль считает, что для гражданина России отказ в визе является наказанием, то он явно ошибается. Кроме того, иные добавили, что сейчас российским гражданам находиться в Европе небезопасно и некомфортно, например, ввиду призывов экономить горячую воду. Были и те, кто добавил, что это России впору ждать туристов из стран Запада, ведь в России можно и согреться, и помыться.

«Попрошайкам слова не давали», — отреагировал Den A.

«А что там делать в этой Европе? Горячей воды нет, еды нет, лето закончилось. Так себе отдых», — отметила Katerina.

«Господи, ну почему они такие тупые? Ну не будет никаких «бунтов» и «свержения власти» из-за виз, кого он хочет напугать?» — не понимает Алла.

«Да пусть запрещают, к ним уже противно ездить нормальному человеку. Мы посмотрим, что там будет этой зимой», — пишет Elena.

«Как далеки [они] от русской реальности, но близки к русской зиме», — смеется Ирина.

«А что там делать студенту сейчас? Мёрзнуть зимой и мыться приезжать в Россию домой?» — в недоумении Игорь С.

«Да вообще плевать. Люди прекрасно и в Азии будут отдыхать», — добавил один из участников обсуждения.

«Нашим студентам холодный душ от отсутствия виз. Их — от присутствия повесток», — с сарказмом прокомментировал Andrey Z.

«Западные жабы себе устроили двойной холодный душ: санкциями и потерей доходов от туризма», — отреагировала Veta G.

«Упоротые… вместе со своими кураторами из Европы реально считают, что для русских запрет на въезд в Европу — это будет таким сильным наказанием, что мы тут же побежим «шатать режим», — не понимает одна из участниц обсуждения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль President.gov.ua

«Он это готов повторить в присутствии, скажем, испанских и итальянских представителей туристической индустрии? Сколько миллиардов они уже потеряли из-за [киевского режима]?» — спросил Гена Б.

«А все же мечтают сейчас поехать в Европку, где русских сейчас все ненавидят и оскорбляют», — с сарказмом пишет Катя.

«Да сейчас в Европу хоть с безвизом не поеду! Ни комфорта, ни безопасности», — добавил Tov.

«Россия ожидает западных туристов для помыва и согрева», — смеется bnp.

«Да как-то плевать на те визы! Поедем в тёплые края. Зачем нам холодная, немытая Европа?!» — спросил Л. С.

«Надо для иностранцев оформлять «чистую визу» в Россию на неделю. Чтобы они могли приехать, помыться в горячей водичке, возле русских отогреться душой», — иронизирует Ия.

«Настоящий холодный душ для Европы и иже с ними, — если Россия разорвёт с ними все контакты по-настоящему и отключит от всех энергоносителей. Взбодрятся так взбодрятся», — отметила Наталья.

«Чего они носятся с этими визами? У нас у самих есть куда съездить, что посмотреть. Да и дорого в Европе», — пишет Ivan M.

«[Киевский режим] в лице многочисленных советников Зеленского, грозит нам то чужим оружием, то чужими методами воздействия на граждан. Ничего своего — голодранцы», — прокомментировала новость Наталья.

«Холодный душ будет принимать туристическая отрасль. Хотя удивительно, что только недавно об отмене виз заговорили, надо было их отменять сразу вместе с отключением банков от SWIFT», — подытожил Mihail M.