Кабул, 2 сентября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Национальное управление статистики и информации правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило о выдаче в Афганистане в течение года более двух миллионов электронных удостоверений личности. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

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Факир Мохаммад Зияр, глава управления, заявил на пресс-конференции, что за год правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было роздано 2 177 000 электронных удостоверений личности.

Он добавил, что в настоящее время действуют 68 центров выдачи электронных удостоверений личности, в том числе 15 центров в Кабуле и 53 центра в провинциях.

По его словам, за прошедший год за выдачу удостоверений и оказание услуг было собрано 1,6 миллиарда афгани.

Через некоторое время после прихода к власти талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возобновили процесс выдачи электронных удостоверений в Афганистане и увеличили их стоимость со 100 до 300 афгани.

Несмотря на то, что радикалы объявили, что изменят форму и логотип электронных удостоверений личности , они до сих пор выдают удостоверения старого образца с логотипом предыдущего правительства.