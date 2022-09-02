Ижевск, , 14:52 — REGNUM Во время рабочей поездки в Удмуртию министр здравоохранения России Михаил Мурашко осмотрел новую врачебную амбулаторию в деревне Хохряки Завьяловского района. Она открылась в июле текущего года, сообщает пресс-служба правительства республики.

Образцовая врачебная амбулатория в Удмуртии пресс-служба правительства Удмуртии

Министр осмотрел детское крыло, дневной стационар, увидел, как разделены потоки пациентов, ознакомился с новым оборудованием — современную станцию с биохимическим анализатором, которая позволяет делать полный анализ крови, мазков и другого биоматериала. Главе ведомства рассказали, как проходит диспансеризация. Медучреждение обслуживает около 6 тыс. человек, мощность составляет около 100 посещений в смену.

«Амбулатория в Хохряках — это такой образцовый объект, все сделано по стандартам бережливых технологий, четко соблюдены правила маршрутизации, для пациентов и врачей созданы максимально комфортные и современные условия — большие широкие коридоры, уютные зоны ожидания, новейшее оборудования», — говорил глава республики Александр Бречалов министру. Также он обещал, что в ближайшие пять лет в республике появится еще семь новых врачебных амбулаторий.

Амбулатория построена по программе модернизации первичного звена в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря этой же программе в Удмуртии появились мобильные медицинские комплексы. С начала года обследования в них прошли около 25 тыс. жителей республики. Более 1 тыс. человек были направлены на дополнительные обследования.

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