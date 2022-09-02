Турин, Италия, 2 сентября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Власти итальянского региона Пьемонт (Турин) разрешили вести отстрел диких кабанов в ночное время суток, передают местные СМИ 2 сентября.

Кабан

Для этого нужно использовать специальное оборудование (инструменты для наблюдения), также охотники должны получить особый допуск.

Нашествие диких кабанов на итальянские города и небольшие населенные пункты вызывает целый ряд проблем — от уничтожения урожая до случаев нападения на домашних животных и детей.