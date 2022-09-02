Ярославль, , 14:53 — REGNUM Управление МЧС по Ярославской области предупредило жителей региона о возможных чрезвычайных ситуациях из-за заморозков. Сообщение размещено на сайте ведомства.

Заморозки

В утренние и ночные часы 4 и 5 сентября в Ярославской области ожидаются заморозки. Температура воздуха опустится до — 2 градусов.

В связи с погодными изменениями в регионе прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с угрозой гибели сельскохозяйственных культур. Также не исключена вероятность пожаров из-за использования электрообогревателей.

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