Уфа, 2 сентября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Башкирия идеологически подготовилась к началу специальной операции на территории б. УССР и острой фазы противостояния России с коллективным западом. Об этом 2 сентября сообщил первый заместитель премьер-министра правительства БашкирииАзат Бадранов на круглом столе «Противодействие экстремизму и терроризму в условиях новых геополитических вызовов», который прошел в Уфе в конгресс-холле «Торатау».

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Он заявил, что в республике работа по противодействию деструктивным явлениям строится на принципах полного отмежевания от любых контактов с националистами с одновременной поддержкой конструктивных этнокультурных проектов в сфере культуры, образования, истории.

Бадранов также отметил, в регионе проводится идеологическая работа, направленная на выработку интеграционных, а не конфронтационных исторических моделей развития Башкирии в составе России с фокусом на созидательное строительство государственности и единой общероссийской нации.

«Мы увековечиваем наследия Минигали Шаймуратова, знаковых фигур и сюжетов истории республики; сформировали «шаймуратовские классы», активно занимаемся патриотической мобилизацией. Таким образом, выбранная нами стратегия внутренней политики показала свою эффективность и работу в правильном направлении. Можно констатировать, что Башкирия идеологически подготовилась к началу специальной военной операции на [территории б. УССР] и острой фазы противостояния России с коллективным западом», — приводит пресс-служба его слова.