Краснодарский край, 2 сентября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Староминском районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело после незаконной вырубки трёх сосен. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Кубани 2 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сосна

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что при проведении демонтажа зданий столовой и спортивного зала школы №2 имени Героя Советского Союза Александра Артюха были незаконно спилены три сосны. Ущерб превысил 1,2 млн рублей.

«Работы по спилу вышеуказанных зелёных насаждений производились в отсутствии порубочного билета, компенсационные выплаты за спиленные деревья не производились», — уточнили в надзорном ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».