Тбилиси, , 14:47 — REGNUM Политика словесных нападок на США, начатая летом властями Грузии, скорее всего, исчерпала себя и будет свёрнута. Об этом 2 сентября заявил журналистам депутат грузинского парламента от оппозиционной партии «Граждане» Леван Иоселиани.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он прокомментировал последние выступления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Глава правительства назвал США «самым сильным государством в мире» и призвал работать на укрепление связей с этой страной, а не на их ослабление. Иоселиани считает, что риторика властей изменится.

«Я с самого начала отрицательно оценивал их выступления и будет хорошо, если это закончится и в отношении стратегического партнёра будет проявляться больше уважения. В целом, ожидаю смягчения риторики и вчерашнее заявление премьера означало именно это», — сказал депутат.

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили неоднократно заявлял, что страну пытаются втянуть в вооружённый конфликт с Россией. В июле он сказал: «Наше правительство сумело избежать самого большого испытания, которое могло произойти с нашей страной — это война». Однако 1 сентября премьер-министр сказал, что будет укреплять отношения с США и ЕС, так как это крайне важно для Грузии.

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