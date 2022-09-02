Екатеринбург, , 14:48 — REGNUM Свердловская область дополнительно получит 5,3 млн рублей из федерального бюджета на развитие ЖКХ. Соответствующая заявка одобрена 2 сентября решением Президиума правительственной комиссии по региональному развитию России, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Федеральные деньги планируют направить на строительство и ремонт теплосетей в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, а также строительство очистных сооружений в Арамили. Предполагается, что проекты завершат до начала 2025 года.

По словам министра ЖКХ региона Николая Смирнова, в 2022 году в область для реализации проектов поступит 1,9 млрд рублей. Ещё 3,4 млрд рублей направят в 2023 году.