Ясный, Оренбургская область, , 14:48 — REGNUM В Оренбургской области 2 сентября вынесен приговор по громкому делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем, сообщили в областной прокуратуры.

Приговор Иван Шилов © ИА REGNUM

В Ясненском городском округе на скамье подсудимых оказались двое жителей села Акжарское. Супружескую пару признали виновной в преступлении по части 3 статьи 238 УК РФ («Перевозка и хранение в целях сбыта, а также сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц»).

В суде установлено, что в 2021 году две оренбуржцев сбывали односельчанам спиртосодержащую жидкость, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. После ее употребления скончались восемь человек. Смерть наступила из-за того, то в суррогатном алкоголе присутствовал метанол. Ещё два человека получили лёгкий вред здоровью.

Одного фигуранта громкого дела приговорили к пяти годам лишения свободы, второго — к четырём с половиной. Отбывать сроки они будут в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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