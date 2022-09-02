Москва, 2 сентября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Если власти РФ действительно проведут закупку юаней и других валют дружественных стран на почти 70 млрд долларов, то это в самом деле может остановить рост курса рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

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«Однако, когда вы покупаете огромное количество валюты, вы волей или неволей, но попадаете в зависимость от этой страны. И насколько Китай будет договороспособен? Будет ли он играть с нами во все «игры», это большой вопрос. За последние полгода ни одна крупная китайская компания не вышла на российский рынок. И как они будут себя вести дальше, неизвестно», — сказал Остапкович.

При этом он добавил, что на сегодняшний день у РФ не осталось удобной альтернативы, кроме юаня.

«Если мы не проходим по доллару и евро в связи с санкциями, то, кроме юаня, ничего не остается. А неконвертируемая валюта очень опасна. В индийских рупиях никто не держит резервы. Более-менее гарантированной валютой из неконвертируемых выглядит разве что гонконгский доллар», — сказал Остапкович.

Также, по его мнению, на курс рубля в скором времени должен повлиять разгоняющийся параллельный импорт.

«Параллельный импорт означает, что нашим дилерам потребуется валюта. В том числе и доллар, и евро. А раз начнется спрос на валюту для параллельного импорта, то значит, эта валюта будет укрепляться, а рубль слабеть, — сказал Остапкович. — Ну и главное — дать свободу Центробанку РФ, чтобы он разрешил рублю работать так же, как и до 24 февраля. То есть открыть торги. И тогда рубль сразу пойдет вниз — к 80 рублям за доллар».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович рассказал, будет ли снижаться курс китайской валюты.